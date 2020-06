Godin, il Lione ci prova: apertura dell’Inter! Ostacolo ingaggio: la situazione

Godin potrebbe lasciare l’Inter dopo una sola stagione a Milano. Secondo quanto raccolto dal giornalista di “Sky Sport” Fabrizio Romano, nel suo articolo su “Calciomercato.com”, l’ex Atletico Madrid è nel mirino del Lione

GIÀ AI SALUTI? – “Diego Godin e l’Inter possono davvero salutarsi a fine stagione. Solo in caso di proposta adeguata chiaramente, perché l’uruguaiano non esclude di restare a Milano per rimettersi in gioco dopo un anno di ambientamento ma con l’offerta giusta può partire in estate. In questi giorni si è attivato in maniera seria il Lione grazie a un contatto diretto con i suoi agenti: Godin piace moltissimo, è ritenuto il giocatore ideale per rinforzare un reparto dove manca la svolta, così c’è stato un dialogo diretto per l’ex Atlético Madrid. E non è mancata anche l’apertura dell’Inter a cederlo.

Il vero problema riscontrato dal Lione è stato quello dello stipendio di Godin: l’Inter apre a liberarlo anche perché risparmierebbe 5 milioni netti più bonus per altre due stagioni, ovvero quasi 20 milioni di euro lordi totali per un difensore che quest’anno non è stato sempre titolare come ci si aspettava. Ma il Lione non può proporre un contratto simile, da qui nasce l’ostacolo a un’operazione che parte a rilento per questa motivazione. Godin dovrà prendere poi la sua decisione definitiva: ridurre l’ingaggio e cambiare aria oppure giocarsi le sue carte nell’Inter versione 2020/2021? Niente di fatto e testa al campionato, adesso. Ma i francesi non hanno mollato, anzi”.

Fonte: Fabrizio Romano – Calciomercato.com