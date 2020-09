Godin e Cavani complicati per l’ingaggio, Lautaro Martinez OK all’Inter – SI

Diego Godin

Godin non è facile da piazzare a causa del contratto. Discorso analogo per il connazionale Cavani, attualmente svincolato. Pedullà – giornalista di “Sportitalia” – nel frattempo assicura il proseguimento dell’avventura nerazzurra di Lautaro Martinez

MERCATO A RILENTO – In attesa di novità da Barcellona per Arturo Vidal, ecco il punto di Alfredo Pedullà sul mercato nerazzurro: «Il Genoa deve trovare gli ultimi accordi con Andrea Ranocchia. Il Rennes in Francia sarebbe una deminutio per Diego Godin, il cui ingaggio da 6 milioni di euro netti annui credo faccia la differenza. Edinson Cavani all’Inter non sarebbe la prima punta, quindi a 12 milioni all’anno la vedo difficile. Dopo aver parlato con il Barcellona e il Real Madrid per perlustrare la situazione, gli agenti di Lautaro Martinez sono pronti per il rinnovo con l’Inter a cifre superiori a quelle di Godin. Matteo Darmian prima o poi arriverà dal Parma. L’Inter non prenderà altri difensori, cerca un centrocampista e una punta». Queste l’aggiornamento odierno di Pedullà.