Godin conteso da due club inglesi, Mourinho lo punta – TS

“Tuttosport” scrive che Godin è nel mirino delle squadre di Premier League. In particolare Mourinho pensa a lui.

CESSIONE POSSIBILE – Non è stata esaltante la prima stagione italiana di Diego Godin. Non a caso il difensore centrale uruguaiano potrebbe lasciare l’Inter dopo questa prima annata. Non mancano le pretendenti per il capitano della Celeste, nonostante abbia compiuto 34 anni da un mese. All’orizzonte potrebbe esserci la prima esperienza della carriera in Premier League.

DUE CLUB – Sulle sue tracce ci sono due big del campionato inglese: il Tottenham e il Manchester United. La squadra di José Mourinho deve pensare alla sostituzione di un esperto difensore centrale in partenza, il belga Jan Vertonghen che ha il contratto in scadenza al 30 giugno. Sarebbe proprio lo Special One a volere a Londra il difensore nerazzurro, giocatore di notevole temperamento che ha le caratteristiche giuste per piacere all’allenatore portoghese.

PLUSVALENZA E INGAGGIO – Con Antonio Conte invece finora la scintilla non è scoccata in modo travolgente. Godin, con il passare dei mesi, è stato scavalcato nelle gerarchie della difesa nerazzurra da Bastoni che ha convinto l’allenatore salentino. Per l’Inter una cessione di Godin sarebbe salutare dal punto di vista economico, anche senza immaginare una consistente contropartita finanziaria da parte del Manchester United o del Tottenham (anche un conguaglio sarebbe comunque conteggiato come plusvalenza). A prescindere da questa valutazione, l’ex giocatore dell’Atletico Madrid libererebbe una casella di ingaggio rilevante: 5 milioni netti, terzo scalino della rosa nerazzurra.