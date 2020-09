Godin-Cagliari, trattativa bloccata! Inter non potrÃ  fare di piÃ¹ – AP

Godin-Cagliari, trattativa bloccata! Inter non potrà fare di più – AP

Diego Godin

Nonostante le tante aperture da parte dell’Inter, la trattativa per il trasferimento di Diego Godin al Cagliari si sarebbe fermata

SITUAZIONE – Per la giornata di oggi sarebbe stata prevista la svolta però l’arrivo di Diego Godin al Cagliari. Così invece non sarebbe, per Alfredo Pedullà che riporta un aggiornamento sull’affare tramite il proprio sito. Anzi, secondo il giornalista esperto di calciomercato, saremmo tutt’altro che vicini alla fumata bianca. Infatti la trattativa sarebbe bloccata. Una situazione che si sarebbe creata, nonostante le recenti dichiarazioni del direttore sportivo del club sardo, Pierluigi Carta, e le aperture dell’Inter, non solo sul cartellino. La società nerazzurra sarebbe disposta anche a garantire al difensore uruguaiano la buonuscita e le mensilità pagate di luglio, agosto e settembre, poi legittimamente niente di più.

CAGLIARI – Il resto lo dovrebbero fare i rossoblù che avevano stretto un’intesa sulla base di un triennale da circa 3 milioni a stagione, successivamente trasformatasi in un biennale o in un biennale con opzione. Il Cagliari sarebbe la squadra preferita dal centrale, ma non vorrebbe fare altre rinunce economiche. Ora il Cagliari dovrà decidere se sbloccare l’operazione facendo il resto o farla rimanere bloccata in eterno e magari tornare su precedenti obiettivi, come Fazio.

