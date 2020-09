Godin-Cagliari, progressi continui: poi Vidal sarà dell’Inter – Sky

Godin Barella Siviglia-Inter

Godin-Cagliari è un’operazione sempre più vicina alla conclusione positiva. Il difensore uruguagio andrà in Sardegna e potrà sbloccare l’arrivo di Vidal all’Inter

Secondo Fabrizio Romano per “Sky Sport” la trattativa che porterà Diego Godin al Cagliari fa progressi. Inter e Cagliari stanno continuando a trattare, ma il difensore uruguagio sembra essere destinato al trasferimento in Sardegna. Affare che condiziona anche il mercato in entrata dei nerazzurri in quanto l’addio di Godin aprirà le porte all’arrivo di Arturo Vidal a Milano. L’affare per portare il centrocampista cileno alla corte di Antonio Conte è ormai del tutto definito, serve solo che si liberi lo spazio in rosa e nel monte ingaggi.