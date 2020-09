Godin-Cagliari, piccoli rallentamenti per la chiusura: i dettagli

Godin Barella Siviglia-Inter

Godin-Cagliari è l’operazione che ha sbloccato l’arrivo di Vidal all’Inter, ma in Sardegna dovranno aspettare per abbracciare il difensore uruguagio: ci sono alcuni problemi per le commissioni, ma l’affare non è in dubbio

Se Vidal è diventato oggi un giocatore dell’Inter, a Cagliari devono aspettare ancora per poter abbracciare Diego Godin. Il trasferimento in Sardegna del difensore uruguagio, come noto, era strettamente legato all’arrivo di Vidal ma se per l’Inter è tutto fatto non si può dire altrettanto per il Cagliari. Secondo “centotrentuno.com” infatti la trattativa ha subito un piccolo rallentamento perché manca ancora l’accordo definitivo sulle commissioni da riconoscere agli agenti. Si tratta solo di un piccolo rallentamento, l’affare non è considerato in dubbio e Godin potrebbe comunque arrivare in Sardegna già questa sera.

fonte: centotrentuno.com