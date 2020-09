Godin-Cagliari? Per lui un motivo personale per accettare

Godin al Cagliari è una delle principali voci di calciomercato della giornata (vedi articolo). Sembra che l’accordo sia molto vicino, col difensore uruguayano che lascerebbe l’Inter dopo appena un anno. A favorire quest’eventuale operazione ci sarebbe anche un motivo personale.

MOTIVI FAMILIARI? – Diego Godin è indirettamente legato a Cagliari e alla Sardegna. La moglie, Sofia Herrera, è nata nel capoluogo sardo nel 1993. Non si tratta di una casualità: il genero del difensore uruguayano è il connazionale Pepe Herrera, che dal 1990 al 1995 giocò proprio in rossoblù lasciando un ottimo ricordo. Dovesse essere confermata la trattativa, a titolo definitivo gratuito, non c’è però dubbio che l’Inter vedrebbe mancare un profilo di esperienza e qualità, perdendo valore nel reparto difensivo (e l’eventuale arrivo di Matteo Darmian non sarebbe affatto un miglioramento tecnico). Nel caso in cui dovesse concretizzarsi il trasferimento al Cagliari ci sarebbe una sorta di “ripetizione”, con Godin che seguirebbe i passi del suocero.