Godin-Cagliari ancora distanti ma l’Inter non c’entra (e attende Vidal) – Sky

Godin è il nome in uscita dall’Inter a costo zero. Vidal quello in entrata. Stesso trattamento (di fine rapporto…) ma diverse situazioni. Come riportato da “Sky Sport”, il cileno è più vicino dell’uruguayano nella chiusura dell’operazione

COLPI A COSTO ZERO – L’operazione tra Inter e Cagliari per Diego Godin non è così avviata come si crede. O meglio, la trattativa non potrà andare in porto finché la distanza tra le parti è incolmabile come ora. Non c’entra il costo del cartellino, che ovviamente l’Inter lascerebbe a costo zero, bensì l’ingaggio del centrale difensivo uruguayano. Le richieste di Godin, basate sull’attuale contratto con l’Inter, sono ben distanti dalla proposta del Cagliari. E dalle sue effettive possibilità. Serve uno sforzo economico non indifferente. Per questo al momento la fumata bianca non è ancora arrivata. Al contrario, i decisi passi in avanti fatti per Arturo Vidal potrebbero portare novità già nelle prossime ore. Il contratto per il cileno è già pronto, l’Inter aspetta solo l’OK del Barcellona al suo addio. Ormai la situazione è chiara, anche se si è protratta fin troppo.