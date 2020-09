Godin: “A Cagliari grazie al presidente. Qui più vicino a casa. Mia moglie…”

Diego Godin

Diego Godin è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. L’ormai ex difensore nerazzurro ha quindi rilasciato la sua prima intervista al canale ufficiale del club rossoblù

MOTIVAZIONI – Queste le parole di Diego Godin: «Per me è un orgoglio indossare questa maglia. Vengo qui per imparare, con l’umiltà di lavorare, mettermi a disposizione del mister. Il presidente ha fatto un grande sforzo per portarmi a Cagliari. Il mio suocero ha giocato a Cagliari, mia moglie è nata. Hanno giocato molti mie connazionali. Questo mi ha aiutato a scegliere: mi sento più vicino a casa. Sono qui per aiutare la squadra. Qui poi si vive benissimo».