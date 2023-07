Gnonto, l’Inter pensa al ritorno? Due situazioni bloccano – SI

Per completare il reparto offensivo l’Inter potrebbe valutare l’idea Gnonto. Ecco la situazione legata al giocatore, cresciuto nel vivaio nerazzurro.

POSSIBILITÀ – Secondo Alfredo Pedullà non è escluso che l’Inter stia pensando di puntare su un calciatore che ha fatto parte del passato nerazzuro. Queste le informazioni riportate dal giornalista sull’eventuale pista Wilfried Gnonto: «Il nome che aggiungo stasera, però sullo sfondo, solo come idea è quello di Gnonto. Perché all’Inter manca la quarta punta. Però il suo nome è collegato a due situazioni. L’uscita di Correa e per quella ci vuole un po’ di tempo e soprattutto il fatto che dalla Premier non anticipino. Perché l’Everton ha mosso dei passi importanti, l’Aston Villa ha sondato, come anche il Friburgo. Per Gnonto sarebbe un invocatissimo ritorno al passato, perché lui rimpiange l’esperienza alla Pinetina, vorrebbe tornare. È un’operazione che si potrebbe fare a determinate condizioni: in prestito con diritto di riscatto. Stasera la mettiamo come una possibilità, chiaro che se il mercato anticipasse, ci fosse la possibilità di andare in Premier, e lui decidesse di non aspettare il discorso cambierebbe».

Fonte: Sportitalia – Alfredo Pedullà