Giuntoli: “Inter-Napoli? Dispiaciuti ma consapevoli. Milik e Maksimovic…”

Condividi questo articolo

Cristiano Giuntoli Napoli

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Si parla dei rimpianti post Inter-Napoli, ma anche del futuro di due elementi, come Arkadiusz Milik e Nikola Maksimovic, accostati al club di Antonio Conte

SCORIE – Smaltita la rabbia di Inter-Napoli, i partenopei di Gennaro Gattuso cercano riscatto contro la Lazio di Simone Inzaghi, nel posticipo della tredicesima giornata. Il direttore sportivo degli azzurri, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”, concentrandosi anche su temi legati al mercato: «C’è rabbia ma anche la consapevolezza di aver raggiunto un grande livello (riferendosi alla gara con l’Inter, ndr). Siamo dispiaciuti, ma si va avanti in maniera serena e siamo concentrati su stasera. Il futuro di Milk? Il mercato di gennaio è sempre un punto di domanda per tutti. Noi crediamo che un attaccante faccia comodo a molti e siamo convinti che troveremo una soluzione. Credo che voglia andare a giocare per essere pronto per l’Europeo. L’idea del club è quella di fare solo un paio di uscite a gennaio. In entrata difficilmente faremo qualcosa perché la squadra è già completa. Se le due cessioni saranno Milik e Llorente? Può essere. Il rinnovo di Maksimovic? Non credo che vada via, nonostante Hysaj e Maksimovic siano in scadenza. Per adesso non c’è accordo per il rinnovo, ma è una porta aperta.»