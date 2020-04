Giuntoli: “Icardi? Lontano dalle nostre possibilità! Milik? Vogliamo tenerlo”

Giuntoli – intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” – parla del Napoli che verrà. Il Direttore Sportivo azzurro commenta anche i rumors su un ritorno di fiamma per Icardi qualora il Paris Saint-Germain decidesse di non riscattarlo (vedi articolo). Un chiarimento anche su Milik. Di seguito le sue dichiarazioni

FUORI PORTATA – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, commenta le voci su Boga, che piace anche all’Inter (vedi articolo) e Mauro Icardi: «Boga è un calciatore importante, ha dimostrato di poter fare moto bene e di essere bravo nell’uno contro uno. Sicuramente è un giocatore molto interessante. Icardi è un grande calciatore, chi non lo vorrebbe? Però credo sia lontano dalle nostre possibilità».

CAPITOLO MILIK – L’Inter starebbe seguendo con interesse Arkadiusz Milik (vedi articolo), incerto della sua permanenza a Napoli. Giuntoli chiarisce: «Questa cosa qui ha interrotto tutti i tipi discorsi, in questo momento parliamo di tutto tranne che di rinnovi. Milik? Vogliamo tenerlo, lo consideriamo un giocatore importante, stiamo trattando con il suo entourage. Abbiamo ancora un po’ di tempo per trattare e per cercare di prolungare il contratto».