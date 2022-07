Cristiano Giuntoli in conferenza stampa ha parlato delle possibili operazioni di mercato del Napoli in entrata e in uscita, tra queste il colpo sfumato di Paulo Dybala.

INTERESSE – Cristiano Giuntoli in conferenza stampa ha parlato anche di Paulo Dybala: «Poteva essere una opportunità, abbiamo parlato con il suo agente ma poi abbiamo capito che non poteva più essere una opportunità e l’ha capito anche lui».