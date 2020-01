Giuntoli: “Acquisti dopo Politano? Nessuno. Siamo soddisfatti dei colpi fatti”

Giuntoli ha confermato indirettamente l’arrivo di Matteo Politano dall’Inter (vedi le ultime notizie). Il Direttore Sportivo del Napoli ha parlato di mercato pochi minuti prima del fischio d’inizio del match contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di SkySport

ADDIO INTER – Cristiano Giuntoli ha praticamente ufficializzato l’acquisto di Politano, parlando del mercato in casa Napoli: «Cosa succederà sul mercato dopo l’arrivo di Politano? Niente. Saremo vigili sul mercato in entrata, ma siamo soddisfatti degli acquisti fatti. Resteremo così. Non è nostra intenzione tornare sul mercato, ma se ci saranno altre opportunità, valuteremo». Domani sarà, quindi, una giornata cruciale per il mercato dell’Inter: Eriksen dovrebbe arrivare a Milano, l’ex Sassuolo si unirà agli Azzurri.