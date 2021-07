Giulini non dribbla le voci mercato: «Nainggolan incarna spirito Cagliari»

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha risposto a una domanda di TGR Rai su Nainggolan durante la presentazione di un accordo commerciale. Il patron sardo apprezza lo spirito del giocatore belga, per il quale si parla di ritorno dall’Inter.



RITORNO − Radja Nainggolan è uno dei volti in uscita dall’Inter. Su di lui c’è forte l’interesse del Cagliari, che lo vorrebbe nuovamente per affidargli le chiavi del centrocampo. Il belga potrebbe rientrare nell’operazione relativa a Nahitan Nandez, o anche staccato. Il presidente del club sardo Tommaso Giulini ha risposto così alla domanda di mercato sul giocatore nerazzurro: «Per quel che riguarda Nainggolan, se dovesse tornare anche lui è un “vecchio” (inteso come militanza nel Cagliari, ndr). Assieme a tutte le stagioni che c’è stato, è tornato ed ritornato di nuovo sicuramente nessuno meglio di lui può veramente incarnare lo spirito Cagliari».