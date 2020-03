Giulini: “Nainggolan definitivo dall’Inter al Cagliari? Mille motivi, trattativa…”

Giulini è intervenuto in collegamento con “Monitor”, trasmissione della TV sarda Videolina. Il presidente del Cagliari ha parlato anche della situazione di Nainggolan, in prestito secco dall’Inter al Cagliari per questa stagione.

TUTTO BLOCCATO – Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, non può esprimersi più di tanto su Radja Nainggolan: «Se ci saranno le condizioni ha dimostrato, quest’anno, quanto può essere importante per mille motivi a questa squadra. Comprarlo dall’Inter? È chiaro che è una trattativa complicatissima, qualora volesse rimanere proveremo a imbastirla. Non posso dire oggi, con la situazione che stiamo vivendo, che ci siano buone probabilità che Nainggolan rimanga».

MERCATO POVERO – Giulini, a prescindere dalla trattativa fra Cagliari e Inter per Nainggolan, analizza lo scenario del calciomercato: «Stiamo facendo delle valutazioni. L’analisi è che, probabilmente, sarà un mercato fatto di scambi, sarà un mercato molto più povero dove probabilmente i grandi club, che giocheranno la Champions League, dovranno fare il grande colpo ma difficilmente avranno risorse per giocatori di alto livello che non siano già fuoriclasse. Per noi sarà un mercato complicato, dove le valutazioni si abbasseranno. Penso che in questo momento abbiamo giocatori in prestito che stanno facendo bene e potranno meritarsi una chance: non credo che sarà un mercato spumeggiante, ma che potrà far costruire una squadra che faccia buona figura».