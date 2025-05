Giuffredi (Ag. Esposito): «Piace al Napoli ma decide l’Inter, club serio!»

L’agente sportivo Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare dell’interesse del Napoli per un suo assistito, Francesco Pio Esposito. Il giovane promettente attaccante di proprietà dell’Inter, in questa stagione in prestito allo Spezia in Serie B, a da poco rinnovato il suo accordo con i nerazzurri fino al 2030.

LA SITUAZIONE – Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Kiss Kiss per parlare del futuro di uno dei suoi assistiti, Francesco Pio Esposito. Nelle ultime settimane è circolata la voce che il giovane attaccante dell’Inter e della Nazionale under 21 italiana fosse seguito attentamente dal Napoli. Lo stesso Giuffredi non ha smentito l’interesse del club di De Laurentis per il classe 2005, ma ha ribadito come i nerazzurri puntino molto su Esposito. Fiducia dimostrata attraverso il rinnovo concluso nelle scorse settimane fino al 2030. L’intenzione della dirigenza nerazzurra è quella di mettere a disposizione il giovane talento nella rosa di Simone Inzaghi per valutarlo nel corso del Mondiale per Club.

L’agente di Esposito conferma l’interesse del Napoli

IL COMMENTO – Queste le parole di Giuffredi sull’interesse del Napoli per Francesco Pio Esposito: «Il Napoli è sempre attento sui giovani. Ho un gran rapporto con l’Inter, è un club molto serio. Abbiamo rinnovato il contratto fino al 2030. Piace al Napoli, ma devo condividere certe cose con l’Inter che deciderà il da farsi su Pio Esposito. E’ sempre piaciuto molto al presidente De Laurentis».