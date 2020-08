Giuffredi (ag. Biraghi): “Inter-Fiorentina, no accordo. Problema contratto”

Cristiano Biraghi Inter-Sassuolo

Il futuro di Cristiano Biraghi? Difficilmente all’Inter, dopo la volontà della Fiorentina di non trattenere Dalbert. Ecco le parole del suo agente Mario Giuffredi a “Radio Punto Nuovo”.

SCAMBIO – I destini di Cristiano Biraghi e di Dalbert si sono incrociati un anno fa, quando Inter e Fiorentina operano lo scambio tra i due esterni. Un ritorno a casa per l’italiano, cresciuto nel vivaio nerazzurro. Dopo l’esordio nel 2010 (2 presenze in Champions League), Biraghi è tornato veramente all’Inter solo quest’anno. Una stagione positiva nei numeri: 39 presenze, 3 reti e ben 7 assist. E infatti le due società pensavano di confermare lo scambio tra i due. Un ritorno di Dalbert in nerazzurro si tradurrebbe solo in un rapido giro prima di un’altra cessione. Tuttavia l’accordo è sfumato, e ora il numero 34 nerazzurro è diretto nuovamente a Firenze. Un ritorno definitivo? Queste le parole del suo agente, Mario Giuffredi: «Biraghi? Non so cosa succederà nel suo futuro. Inter e Fiorentina non hanno trovato l’accordo e siamo in stand-by. Con i viola abbiamo un problema contrattuale. Il ragazzo ha un contratto fatto tre anni fa, quando aveva una dimensione completamente diversa a quella di oggi. Il ragazzo ritornerebbe volentieri alla Fiorentina, però un giocatore del suo livello non può rimanere con un contratto di quel valore».