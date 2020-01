Giroud, voglia di Inter: il francese disposto a sudarsi il posto con Conte

Secondo quanto riportato da Telefoot, canale TV francese, Olivier Giroud ha intenzione di trasferirsi all’Inter: pur di vestire il nerazzurro, il francese sarebbe disposto a essere il terzo attaccante nelle gerarchie di Antonio Conte

VOGLIA DI NERAZZURRO – L’attacco dell’Inter è nella mani di Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ma Olivier Giroud, stando a quanto viene riportato dalla Francia, non si fa spaventare. E pur di trasferirsi a Milano sarebbe disposto a ricoprire il ruolo di terzo attaccante delle gerarchie del tecnico salentino. Insomma, la voglia di Inter sarebbe tanta pur con la consapevolezza di doversi ritagliare il proprio spazio in un reparto monopolizzato dalla LuLa. Notizia che non può che far felice Antonio Conte.

Fonte: Telefoot.