Giroud vicino all’approdo in serie A (ma non all’Inter): contatti con un club

Secondo quanto riporta il Daily Mail, gli agenti di Olivier Giroud avrebbero preso contatti con un club di serie A per la prossima stagione. Ma non si tratta dell’Inter di Antonio Conte

NUOVA PISTA – L’entourage di Olivier Giroud avrebbe incontrato il dirigente della Roma Tiago Pinto, venerdì scorso, per sondare il terreno in vista di un possibile trasferimento nella Capitale del francese, la prossima stagione. Lo riporta il Daily Mail, sottolineando anche la volontà di Giroud di provare nuove esperienze lontano dalla Premier League.

CORTEGGIAMENTO – Giroud, che compirà 35 anni a settembre, è stato accostato più volte all’Inter di Antonio Conte, che lo scorso anno pareva vicinissimo ad acquistarlo come sostituto di Romelu Lukaku. L’ottimo finale di stagione scorsa aveva convinto il Chelsea a prolungare il contratto del francese per un’altra stagione. Ma l’ex Montpellier è finito fuori dalle gerarchie di Tuchel e sta cominciando a sondare il terreno in vista di un possibile approdo in serie A. Secondo il Daily Mail, la Roma avrebbe mosso i primi passi, mentre per l’Inter sembra ormai una pista tramontata.

Fonte: Dailymail.co.uk