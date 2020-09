Giroud torna in auge per le big Serie...

Giroud torna in auge per le big Serie A? L’Inter alle prese col rebus attacco

Giroud è stato oggetto del desiderio del mercato dell’Inter in diverse occasioni. Ma stavolta sono parecchie le big di Serie A ad aver bisogno di una punta come il francese, legato al Chelsea da un contratto fino al 2021

AFFIDABILE – La soluzione al cruciverba ‘quarta punta’ si sta rivelando molto più complicata del previsto per l’Inter. Il mancato acquisto di Ivan Perisic, da parte del Bayern Monaco, ha concesso ad Antonio Conte un’alternativa di scorta, qualora i grandi nomi dovessero complicarsi. Sul taccuino di Giuseppe Marotta ci sono diversi elementi e Olivier Giroud, nei giorni scorsi, sembrava uno di questi, assieme a Roberto Inglese. Ma nelle ultime ore il francese, attualmente vincolato col Chelsea fino al 2021, sembra essere entrato nell’orbita della Juventus, che cerca disperatamente un attaccante esperto qualora Luis Suarez dovesse complicarsi.

TESTA A TESTA – D’altro canto, proprio l’ex Montpellier aveva confermato nei giorni scorsi di voler restare in Blue. Al tempo stesso, la punta transalpina è cosciente di aver davanti un’annata da punta di scorta (l’ennesima) in virtù dell’arrivo scoppiettante di Timo Werner a Londra. Giroud era stato vicinissimo all’Inter a gennaio, e sembrava un colpo già apparecchiato per questa estate. Ma i piani del Chelsea, che avrà comunque bisogno di almeno due punte centrali, andavano in tutt’altra direzione. Che sia il principio di un duello di mercato last-minute tra Inter, Juventus e chissà quale altra big della Serie A? Difficile dirlo, ma le big del nostro campionato continuano la caccia alla punta.