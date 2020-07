Giroud stende il Norwich, Emerson escluso. L’Inter tenta il doppio colpo

Olivier Giroud ed Emerson Palmieri, trattamento diverso ma stesso destino? I due come ormai noto sono seguiti da tempo dall’Inter, ma mentre l’italo-brasiliano continua a non essere considerato, l’attaccante francese continua a trascinare il Chelsea.

DOPPIO COLPO – Altra vittoria del Chelsea di Frank Lampard, altro gol di Olivier Giroud che continua a regalare gioie ai suoi tifosi, ultimo su tutti il gol realizzato contro il Norwich allo scadere del primo tempo sfruttando il cross di Pulisic. A quota 6 gol, il centravanti francese sembrava essere ormai fuori dal progetto del Chelsea e a un passo dalla cessione a gennaio, ma poi l’affare è saltato (Matteo Materazzi ci spiega il perché). Il club, per un discorso di esigenza e pochi attaccanti a disposizione, dal canto suo a gennaio ha sfruttato la possibilità di rinnovargli il contratto almeno per un’altra stagione, ma il suo destino sembrerebbe essere lontano dai “blues”. Così come Emerson Palmieri – anche lui seguito dall’Inter per quanto riguarda la fascia sinistra – che a differenza dell’attaccante però, in questa stagione ha collezionato solo quattordici presenze, ma ultimamente non viene neanche considerato dal tecnico: solo tribuna. Il calciatore non rientra chiaramente nel progetto tecnico di Lampard, e per questo motivo sarà ceduto la prossima sessione di mercato: Marotta tenta il colpo, gli inglesi lo valutano 25 milioni.