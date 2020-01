Giroud, si raffredda la pista Inter. Riflessioni in...

Giroud, si raffredda la pista Inter. Riflessioni in corso: la situazione – TMW

L’Inter oggi ha ufficializzato l’arrivo di Eriksen in nerazzurro. Ora la domanda che i tifosi e non solo si pongono è: chi arriverà in attacco? Ecco le ultime secondo il giornalista Niccolò Ceccarini

ATTESA – «Si raffredda la pista Giroud-Inter, fase di riflessione in casa nerazzurra. L’Inter potrebbe anche rimanere così in attacco». Con queste parole il direttore di “TMW Radio” Niccolò Ceccarini ha parlato su Twitter delle strategie dell’Inter per l’attacco.