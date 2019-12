Giroud-Inter ok, Marcos Alonso alto. Conte e Chelsea rigido: cosa cambia?

Giroud e Marcos Alonso rappresentano due obiettivi prioritari per l’Inter di Conte nel mercato di gennaio. I nerazzurri spingono con il Chelsea per arrivare ai due calciatori, ma i Blues sembrano rigidi. Di seguito le ultime novità sulle trattative riportate da “Calciomercato.com”.

DUE NOMI IN LISTA – L’Inter lavora sul mercato per impreziosire la rosa a disposizione di Conte con Giroud e Marcos Alonso. In queste operazioni, vanno considerati anche i rapporti non eccellenti tra il tecnico e Marina Granovskaia dopo l’addio al Chelsea. Per l’attaccante francese, il problema non sembra essere il costo del cartellino (ora sui 7-8 milioni), ma le alte richieste d’ingaggio, sui 5 milioni per 2 anni e mezzo. Marcos Alonso, invece, rappresenta un’operazione difficile proprio per la rigidità del Chelsea che non scende dai 35 milioni richiesti. Tempo di valutazioni, richieste e offerte: l’Inter di Conte riuscirà a sbloccare le trattative per gli obiettivi desiderati?