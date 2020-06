Giroud scontento al Chelsea, opzione Inter ancora viva? – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che per l’Inter potrebbe riaprirsi la pista che porta a Giroud. Il francese malgrado il rinnovo non è contento al Chelsea.

PISTA ANCORA VIVA – L’Inter per sostituire Lautaro Martinez punta a nomi di spessore, con Morata in pole. Ma per completare la rosa offensiva non ha perso di vista Giroud. Il francese è stato vicino a gennaio, ma poi il Chelsea ha rinnovato il suo contratto. Ora però le cose non funzionano così bene. Il francese non vuole rimanere a Londra, soprattutto perché il club sta spendendo molto per rinforzi offensivi (Werner e Ziyech) e la rosa è davvero folta. Gli spazi per l’attaccante, insomma, sarebbero minimi. Giroud spera che l’opzione Milano sia ancora praticabile. E che il Chelsea possa liberarlo a basso costo.