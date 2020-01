Giroud sceglie: Inter! Agenti in sede a Milano e intesa. Ora il Chelsea?

Giroud si avvicina di nuovo all’Inter, con gli agenti dell’attaccante del Chelsea in sede a Milano. Anche stasera, per la terza volta di fila, Gianluca Di Marzio ha aperto “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport con una notizia sui nerazzurri. Ecco i dettagli.

PRIMO MOVIMENTO – Gianluca Di Marzio apre la diretta sui nerazzurri: «Oggi raggiunta una base d’intesa sul contratto di Olivier Giroud, l’attaccante del Chelsea. C’è stato un incontro con i procuratori di Giroud in sede all’Inter, che poi sono ripartiti in serata, assieme agli intermediari Vincenzo Morabito, Matteo Materazzi e Luca Antonini. Durante questo incontro l’Inter ha dunque trovato l’accordo sul contratto, due anni e mezzo. È un accordo però vincolato al passaggio in questa sessione di mercato di Giroud all’Inter, che quindi non prenderebbe Giroud a giugno ma adesso. Che cosa manca? L’accordo con il Chelsea. Adesso bisogna trovare l’accordo con le due società, è vero che lui va in scadenza a giugno però anche per questi giocatori spesso i club chiedono degli indennizzi. Sembra che il Chelsea abbia chiesto otto-dieci milioni di euro per liberarlo subito, sappiamo che anche il rapporto con Antonio Conte non è finito bene. Sappiamo che la cifra non va bene all’Inter, che ne spenderebbe sui quattro-cinque, sta agli intermediari e alle società limare le cifre perché siano favorevoli ai nerazzurri. Di sicuro, delle tante offerte che ha, e ce ne sono anche dalla Premier League, Giroud ha scelto l’Inter».