Giroud salta? Riflessioni in corso. Mertens-Chelsea no, Inter ci prova! – SI

Giroud è rimasto in attesa dell’Inter per diverse settimane e ora l’affare sembra tutto in salita. Secondo quanto riporta “Sportitalia”, però, resta ancora un piccolo spiraglio per l’arrivo della punta. Occhio al possibile colpo Mertens in estate

MERCATO IN FERMENTO – Diverse situazioni si stanno sviluppando in questi minuti. Confermata la frenata per Giroud, l’Inter sta riflettendo. Si tratta comunque di una notizia a poche ore dalla fine del mercato, perché i nerazzurri prendono tempo prima della decisione definitiva. Dimarco sarà invece un nuovo calciatore del Verona, come promesso nelle scorse settimane ai veneti. Mertens non è un calciatore che in questo momento può partire, secondo “Sportitalia”, mentre l’opzione Inter resta possibile per l’estate.