Giroud verso addio al Chelsea a gennaio, ritorno di fiamma per l’Inter?

Olivier Giroud

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Olivier Giroud – come già successo l’anno passato – vorrebbe lasciare il Chelsea a gennaio per giocarsi le sue carte in vista di Euro 2021. Ritorno di fiamma per l’Inter?

QUARTA PUNTA – Sembra di rivivere lo stesso copione dello scorso anno. Olivier Giroud, a causa del poco spazio tra i titolari, è intenzionato a lasciare il Chelsea a gennaio. Il motivo principale è il potersi giocare le sue carte per una convocazione nella Francia in vista di Euro 2021. Sul giocatore potrebbe tornare l’attenzione dell’Inter, che potrebbe beneficiare del suo arrivo. Al momento in attacco la quarta punta a disposizione di Antonio Conte è Andrea Pinamonti che – fin qui – ha trovato davvero poco spazio. A gennaio quindi la giovane punta italiana potrebbe lasciare la squadra (magari in prestito?) ed ecco che a quel punto l’arrivo del francese potrebbe concretizzarsi. Un colpo che – come già detto lo scorso anno – farebbe sicuramente piacere ad Antonio Conte, essendo un profilo di esperienza e un giocatore che ha già avuto modo di allenare nella sua esperienza a Londra.