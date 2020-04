Giroud, rinnovo “automatico” con il Chelsea? Incognita Inter – GdS

L’Inter secondo la “Gazzetta dello Sport” è pronta a fare il passo decisivo per l’acquisto di Olivier Giroud, vicinissimo già la scorsa estate. Ma c’è un’incognita nel contratto del francese.

RINNOVO AUTOMATICO – L’Inter potrebbe tornare alla carica per Olivier Giroud come sostituto di Romelu Lukaku in vista della prossima stagione. Sarebbe l’uomo giusto nel momento giusto, dato che Antonio Conte lo conosce bene, avendolo allenato per 6 mesi al Chelsea. Secondo quanto riportato dalla rosea però, ci sarebbe un asterisco nel contratto del francese: “L’accordo firmato nel gennaio 2018 tra l’ex Arsenal e Chelsea regala infatti al club di Roman Abramovich la possibilità di fare valere unilateralmente una clausola di rinnovo oltre la sua naturale scadenza. Ecco perché al momento né il giocatore né l’Inter vogliono/possono rischiare di arrivare a un’intesa che potrebbe poi diventare carta straccia”. Giroud pur di venire all’Inter sarebbe disposto anche a ridursi l’ingaggio da circa 8 milioni, mentre i nerazzurri sarebbero pronti ad offrirgli un contratto biennale con opzione per il terzo.