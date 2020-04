Giroud rinnova, alternative Inter: due piste calde. Sanchez risale? – SM

L’emergenza Coronavirus rischia di segnare pensantemente anche il calciomercato. L’impossibilità di spendere cifre faraoniche ha indotto il Chelsea a esercitare l’opzione per il rinnovo di contratto di Olivier Giroud. Cosa fa l’Inter? L’addio di Sanchez non è più scontato: le ultime da “Sportmediaset”

CAMBIANO I PIANI – Niente acquisti faraonici in tempi di Coronavirus. Non solo in Serie A. Ecco perché il Chelsea ha deciso di esercitare l’opzione per il rinnovo del contratto di Giroud. Inter e Lazio devono rivedere i loro piani. I nerazzurri decideranno di fare un’offerta ai Blues o molleranno la presa? Le alternative, anche se diverse per caratteristiche dal francese, sono Mertens e Aubameyang. Il belga è in scadenza di contratto con il Napoli, l’attaccante dell’Arsenal è invece nella lista dei cedibili a causa dell’ingaggio pesante. Occhio però anche al futuro di Alexis Sanchez: il Manchester United non sembra intenzionato a riabbracciarlo. Vista la situazione, l’Inter potrebbe decidere di tenerlo. Ma solo a prezzo di saldo.

Fonte: Sportmediaset.