Giroud rifiuta club: vuole l’Inter e aspetta! Stima Conte: ora è la priorità

Giroud resta il preferito in attacco per l’Inter sul mercato, nonostante le recenti voci su Fernando Llorente. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari durante “Aspettando Calciomercato” su Sportitalia, il francese è ora la priorità dei nerazzurri. Antonio Conte aspetta la punta

PROMESSI SPOSI – Olivier Giroud, al netto dell’attesa per la chiusura definitiva di Eriksen, diventa la priorità per il mercato dell’Inter. L’attaccante si è promesso ai nerazzurri e nelle ultime settimane ha rifiutato diversi club di Premier League. Nei piani della società sostituirebbe Politano, sempre più verso il Napoli. E’ considerato da Conte come il vice-Lukaku ideale: c’è grande stima professionale tra i due. Le promesse tra i milanesi e il calciatore sono reciproche: la punta aspetta, lui diventa la priorità dell’Inter. E Llorente appare molto più lontano di quanto si paventava negli ultimi giorni.