Giroud per l’Inter, ma la concorrenza aumenta: occhio al Newcastle

Giroud rappresenta una delle alternative valutate dall’Inter come vice-Lukaku. La punta francese piace molto ad Antonio Conte e sembra in uscita dal Chelsea (vedi parole di Lampard). I nerazzurri, però, non sono gli unici a seguire l’attaccante. Occhio al Newcastle, come riporta il Telegraph

UNA CONCORRENTE IN PIU’ – Il futuro di Olivier Giroud è in bilico, ma a gennaio potrebbe lasciare il Chelsea. Il francese è ai margini della rosa di Lampard che ormai lo schiera pochissimo. L’Inter è vigile sul mercato e proverà a cogliere l’occasione per completare il reparto offensivo, ma non è l’unica pretendente. Il Newcastle, infatti, è pronto a muoversi per acquistare il calciatore: il club inglese, però, ha intenzione di fare l’operazione in prestito.