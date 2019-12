Giroud nei pensieri dell’Inter, occhio alla concorrenza: spinge l’Arsenal?

Giroud rappresenta uno dei principali obiettivi dell’Inter durante il mercato di gennaio. I nerazzurri monitorano con grande attenzione la situazione relativa alla punta, ma non sono soli. Anche l’Arsenal pensa al clamoroso ritorno del francese, come riporta il Sun da The Transfer Window Podcast

UNA PUNTA PER CONTE – L’Inter è ancora a caccia di una punta per impreziosire il reparto offensivo. Olivier Giroud resta nei pensieri di Conte e dei nerazzurri, a caccia di uomini fidati per la rincorsa alla Juventus. L’attaccante, però, fa gola a molti: occhio a un possibile inserimento dell’Arsenal nella trattativa. Per il momento si tratta solo di un’idea e di rumors dall’Inghilterra, mentre l’Inter appare un’opzione concreta per il calciatore.