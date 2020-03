Giroud torna in orbita Inter: ripresi i contatti col Chelsea. Un vantaggio

Giroud è stato vicinissimo all’Inter a gennaio, ma alla fine il trasferimento è sfumato all’ultimo. Ora però il francese può tornare d’attualità: il tabloid inglese Express sostiene che, nonostante lui voglia rinnovare col Chelsea, i Blues non siano intenzionati a offrire un contratto lungo, e questo potrebbe favorire i nerazzurri.

RINNOVATO INTERESSE – “Il Chelsea potrebbe perdere Olivier Giroud in favore dell’Inter. Il club di Serie A ha di nuovo contattato l’attaccante, in vista di un trasferimento in estate. In scadenza di contratto al termine di questa stagione, la punta potrebbe tornare a lavorare con Antonio Conte. L’Inter ha provato a prendere il francese a gennaio, trovando anche l’accordo col giocatore, ma il Chelsea ha bloccato il trasferimento perché non è riuscito a trovare un sostituto. L’interesse dei nerazzurri per Giroud è però proseguito, e agli intermediari è stato detto di voler sempre fare l’operazione. L’Inter vorrebbe offrirgli un contratto biennale, qualcosa che il Chelsea tradizionalmente non prevede: il club di norma non dà contratti lunghi ai giocatori con più di trent’anni. Giroud, nelle ultime partite prima dell’interruzione, è tornato a giocare complice l’infortunio di Tammy Abraham e ha espresso il suo desiderio di rinnovare col Chelsea”.

Fonte: Express.co.uk – Ben Pringle