Giroud, occasione a zero per l’Inter? Stavolta il Chelsea non puÃ² fare nulla

Giroud, occasione a zero per l’Inter? Stavolta il Chelsea non può fare nulla

Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, è stato un nome fortemente accostato all’Inter l’anno scorso e presto potrebbe diventare un’occasione

OCCASIONE – Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, Olivier Giroud sarebbe destinato a rimanere a Londra per altri sei mesi. Solo che stavolta il Chelsea non potrà azionare l’opzione per prolungare di un altro anno il suo contratto. Quindi l’attaccante francese lascerebbe i Blues al termine di questa stagione a parametro zero. Un addio che trasformerebbe il giocatore in un’occasione per le pretendenti, tra cui Inter, Roma e Juventus.

Fonte: Alessio Losapio – TuttoMercatoWeb.com