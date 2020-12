Giroud, niente Inter? Koscielny: “Vuole giocare in un club che

Condividi questo articolo

Olivier Giroud Chelsea

Laurent Koscielny, difensore del Bordeaux, ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter

GIROUD – Queste le parole rilasciate a France Football da Laurent Koscielny, difensore del Bordeaux, su Olivier Giroud, attaccante del Chelsea nel mirino dell’Inter. «Si sente ancora capace di giocare ai massimi livelli, in un club che gioca in Champions League – ha riportato l’edizione francese di Goal.com –. Vuole continuare a giocare per la squadra francese per andare all’Europeo e forse anche fino al Mondiale del 2022. […] Vuole ancora vincere tutto e restare ai massimi livelli».