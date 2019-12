Giroud, niente Inter? Gerrard vuole il francese ai Rangers: le ultime

Olivier Giroud, in rottura con il Chelsea, è da tempo al centro di voci di mercato: stando a quando riporta L’Equipe, il francese accostato anche all’Inter sarebbe cercato dai Rangers di Steven Gerrard

NUOVA IDEA – I Rangers ci provano per Olivier Giroud. L’attaccante francese è da tempo in rottura con il Chelsea: Frank Lampard non crede nell’ex Arsenal, oramai ai margini nelle rotazioni dei Blues. Si è più volte parlato della possibilità che Antonio Conte voglia portare all’Inter Giroud, già allenato a Londra dal tecnico salentino. Il francese è in scadenza a giugno e difficilmente il club di Abramovich vorrà perderlo a zero. Ma stando a quanto si dice in Francia, in Scozia stanno pensando all’attaccante.

L’ASSE – Steven Gerrard, allenatore dei Rangers, starebbe seriamente pensando al Campione del Mondo. Il tecnico può fare affidamento sull’ottimo rapporto con Frank Lampard, tecnico dei Blues, e proverà a intavolare un discorso per portare in Scozia un giocatore dal calibro di Giroud. L’ipotesi Inter sembra dunque passare in secondo piano: con l’esplosione di Sebastiano Esposito e il ritorno previsto di Alexis Sanchez, il reparto avanzato dei nerazzurri potrebbe non aver bisogno di puntellamenti. La domanda ora è: il francese gradirebbe la destinazione Rangers?