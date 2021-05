Giroud, l’intermediario: «Inter o Roma possono prenderlo in un solo caso»

OPPORTUNITÀ – Il futuro di Olivier Giroud sembra sempre più lontano dal Chelsea . Ieri è circolata l’indiscrezione che una squadra italiana ha già intrecciato contatti col francese ( vedi articolo ). Oggi ha parlato Vincenzo Morabito , intermediario di Giroud: «Olivier può venire in Italia. Il Chelsea sta provando a rinnovare ma non c’è nulla di concreto: vediamo cosa accadrà con Edin Dzeko e Romelu Lukaku . Se lasceranno Roma e Inter, Giroud potrebbe approdare in Italia. Lamela? Il suo futuro dipenderà dal Tottenham. Kane ha chiesto la cessione: risolta questa uscita e sistemato l’allenatore, si parlerà anche di Lamela che al momento non è in vendita».

