Giroud, Lazio in pole per giugno: francese colpito! Occhio all’Inter – GdS

Giroud è ancora nei pensieri della Lazio, che lo aveva trattato a gennaio insieme all’Inter e altri club. Secondo quanto rivelato da “gazzetta.it”, l’attaccante francese rimane una pista calda per il club di Lotito ma l’Inter continua a osservare. Di seguito i dettagli

BASE SOLIDA – Olivier Giroud è ancora nei pensieri della Lazio: “L’attaccante francese del Chelsea, in realtà, è molto più di un’idea. Lo scorso gennaio, negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato, la Lazio era stata vicinissima al suo acquisto. Col giocatore era stato raggiunto l’accordo che però è poi stato vanificato dalla decisione del Chelsea di non cedere Giroud. Quell’intesa trovata con l’attaccante a gennaio non è replicabile per giugno, ne va trovata una nuova. Ma è comunque un’ottima base di partenza”.

ALLA FINESTRA – La Lazio parte in pole position per il francese, ma occhio all’Inter: “Anche perché sia Giroud sia i suoi agenti sono rimasti favorevolmente impressionati dal modo di operare della società romana e, in particolare, dai contatti diretti avuti con il d.s. Tare che era volato a Londra per chiudere l’affare. La Lazio parte dunque avvantaggiata, ma questo non significa che la strada sia in discesa, perché su Giroud si sono concentrati gli interessi di parecchi club, sia in Premier sia fuori. E in Italia anche l’Inter (che a gennaio lo aveva trattato prima della Lazio) resta alla finestra”.

Fonte: gazzetta.it – Stefano Cieri