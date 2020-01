Giroud, l’Inter torna in pressing: Politano libera slot. No Llorente – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, dopo la cessione di Matteo Politano al Napoli l’Inter è a caccia di un altro attaccante. Sfumata la pista Fernando Llorente, i nerazzurri sono pronti a tornare all’assalto di Olivier Giroud, nome passato in seconda fila negli ultimi giorni.

RITORNO IN VOGA – Dopo l’ormai quasi ufficiale cessione di Matteo Politano, in casa Inter torna di moda il nome di Olivier Giroud. Un nome che negli ultimi giorni si era raffreddato, vista la possibilità di arrivare a Fernando Llorente del Napoli. I partenopei però, complice l’infortunio di Dries Mertens, non hanno intenzione di lasciar partire lo spagnolo in direzione Milano. Ecco allora che Marotta e Ausilio sono pronti a lanciare l’assalto finale all’attaccante francese campione del mondo.

ASSALTO FINALE AL CHELSEA – Olivier Giroud ha già dato il suo assenso al trasferimento, complici anche le sole sette partite stagionali giocate e la sua voglia di nazionale in vista di Euro 2020. Il Chelsea chiede otto milioni di indennizzo per il giocatore in scadenza a giugno, mentre l’Inter è disposta ad arrivare a cinque. E se il nome di Fernando Llorente dovesse definitivamente svanire, i nerazzurri sono pronti a chiudere per regalare ad Antonio Conte il suo vice Lukaku.