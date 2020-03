Giroud, Inter sogna il colpo a zero! Ma occhio soprattutto alla Lazio – CdS

Condividi questo articolo

Nonostante l’affare sfumato a gennaio, l’Inter continua a essere su Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, su cui ci sono Lazio e Tottenham

INDISCREZIONE – Secondo quando riportato dal “Corriere della Sport”, il nome di Olivier Giroud resterebbe sempre caldo in chiave Inter e non solo. Il nome del centravanti del Chelsea diventerebbe ancor più allettante per il fatto che da luglio può arrivare a parametro zero. In questo senso attenzione al Tottenham, ma soprattutto alla Lazio per via dei rapporti allacciati a fine gennaio e sul sì della punta francese. Il club biancoceleste sarebbe infatti pronto a offrire un contratto triennale da 3,5 milioni di euro a stagione.