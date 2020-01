Giroud-Inter, ritorno di fiamma? Contatti con l’agente: le ultime – GDM

Olivier Giroud è ancora in orbita Inter. L’attaccante francese del Chelsea, con cui l’Inter ha da tempo un accordo, è tornato prepotentemente nei pensieri della dirigenza nerazzura. Complice il Napoli che, chiusa la trattativa per Matteo Politano (qui i dettagli), non vorrebbe privarsi di Fernando Llorente.

CONTATTI – L’Inter piomba nuovamente su Olivier Giroud. Nella giornata di oggi, Napoli ed Inter hanno chiuso l’accordo che porterà Matteo Politano alla corte di Gennaro Gattuso. Si pensava che Fernando Llorente avrebbe fatto il percorso inverso. Il Napoli però, complice l’infortunio di Dries Mertens, non è più convinto di lasciar partire il calciatore spagnolo. Ecco perché l’Inter si è subito cautelata: nella giornata di oggi, infatti, la squadra nerazzurra ha ripreso i contatti con l’entourage di Giroud. La trattativa con l’attaccante francese ed il Chelsea prosegue, con la dirigenza nerazzurra che vuole regalare l’ennesimo rinforzo ad Antonio Conte.

Fonte: Gianlucadimarzio.com