Giroud-Inter, Politano mette a rischio tutto! Torna di moda Llorente? – CdS

Giroud-Inter, Politano mette a rischio tutto! Torna di moda Llorente?

Giroud rimane ancora in sospeso dopo la mancata uscita di Politano, che potrebbe a sorpresa ancora avvenire (vedi articolo). L’attaccante francese ha un accordo con l’Inter, che ha inoltre trovato la quadra con il Chelsea. In queste condizioni potrebbe tornare di moda Llorente. Di seguito quanto rivelato dal “Corriere dello Sport”

STAND BY – L’Inter e il Chelsea hanno trovato un’intesa di massima per il cartellino di Olivier Giroud a 4 milioni più 1 di bonus grazie al taglio dello stipendio che il francese ha accettato (vedi articolo). Se Politano non uscirà, non è detto che l’affare vada in porto. La logica porta a credere che una soluzione sarà cercata con forza perché i nerazzurri si sono impegnati con Olivier e non vogliono rimangiarsi la parola data. Ci sarà bisogno di aver pazienza qualche altro giorno.

NUOVAMENTE DI MODA – Giroud ieri non era neppure in panchina nel match contro il Newcastle (vedi articolo). In teoria potrebbe tornare in corsa anche Llorente, un altro che Conte ha già allenato, ma uno scambio di prestiti con il Napoli è ostacolato dalla volontà di Politano di andare solo alla Roma.

