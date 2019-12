Giroud-Inter, il Chelsea lancia un indizio? Sfida per il sostituto – Sky Sports

Olivier Giroud, obiettivo dell’Inter, sembra essere sempre più prossimo all’addio, così il Chelsea prova a stringere per Victor Osimhen, attaccante del Lille

OSIMHEN-CHELSEA – Secondo quanto riportato da Sky Sports, il Chelsea sarebbe in vantaggio su tutte le pretendenti della Premier League per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano del Lille, grazie ai suoi 12 gol in 23 partite giocate in questa stagione, avrebbe stregato varie squadre inglesi. Sulle sue tracce infatti, oltre i Blues, ci sarebbero anche Tottenham e Liverpool. Ora però sarebbe la formazione guidata dal tecnico Frank Lampard ad essere in vantaggio sulle concorrenti.

GIROUD-INTER – Tutto ciò potrebbe interessare molto l’Inter, in quanto l’arrivo di questo centravanti significherebbe molto probabilmente l’addio di Olivier Giroud. Quest’ultimo, come è noto da tempo, sarebbe sulle tracce del società nerazzurra che così avrebbe strada libera per affondare il colpo in casa londinese.