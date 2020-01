Giroud-Inter fredda. Occhio al Newcastle: doppio rifiuto. Varco Tottenham

Giroud verso l’addio al Chelsea: ore decisive sul finale di mercato per il suo futuro. L’attaccante è stato accostato all’Inter per gran parte della sessione di gennaio, ma ora i nerazzurri si allontanano. Il francese potrebbe restare in Inghilterra: Newcastle o Tottenham? Le ultime da Sky Sports UK

BRACCIO DI FERRO INGLESE – Olivier Giroud sembrava destinato all’Inter, ma le idee dei nerazzurri sono cambiate dopo l’arrivo di Christian Eriksen. Ora la punta è contesa soprattutto in Inghilterra. Il Tottenham continua a spingere, forte dell’eventualità di restare a Londra per l’attaccante. Allo stesso tempo, il Newcastle sembra pronto ad inserirsi, ma il calciatore ha già rifiutato questa destinazione per ben due volte.