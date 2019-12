Giroud-Inter, francese mette deadline. Attaccante consapevole di una cosa

Olivier Giroud avrebbe posto una data limite all’Inter, il club nerazzurro non dovrebbe temporeggiare troppo per non rischiare di perderlo

OBIETTIVO EURO 2020 – Secondo quanto riportato da Le10Sport, Olivier Giroud, ormai ai margini del Chelsea, sarebbe intenzionato ad aspettare l’Inter fino a metà gennaio. Oltre questa data l’attaccante francese inizierebbe a guardarsi intorno. Il centravanti infatti vorrebbe trovare una squadra che gli dia sia il giusto spazio che il necessario blasone per giocarsi le sue chance ed essere convocato dal ct Didier Deschamps ad Euro 2020. Per questa ragione il giocatore avrebbe rifiutato l’offerta allettante arrivata dal Los Angeles Galaxy.