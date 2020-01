Giroud, Inter fa sul serio! Conte regista, un ostacolo da superare: i dettagli

Giroud torna nome caldo in casa Inter, che prova il colpaccio last minute (vedi articolo). Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”, il grande regista dell’operazione è Conte. C’è un ostacolo da superare. Di seguito i dettagli

PRIMA FILA – La prima fila è – ancora – di Olivier Giroud, di nuovo in corsa dopo l’inserimento della Lazio e l’affondo del Tottenham (vedi articolo). Islam Slimani è un’opportunità emersa a inizio settimana, ma complicata dai tempi burocratici di una trattativa per un giocatore extracomunitario (vedi articolo). Sullo sfondo, poi, guai a tralasciare del tutto la pista che porta a Fernando Llorente, che il Napoli potrebbe far partire last minute.

RIAPERTURA – Restare così è un rischio che Antonio Conte non vuole correre, con l’idea fissa di lottare fino in fondo su tre competizioni. E così ha riaffrontato con la società il problema, trovando un’apertura per un ultimo tentativo, un cambio di rotta dopo la decisione presa a inizio settimana di chiudere il mercato.

OSTACOLO – Il regista di questo ritorno sull’attaccante francese è proprio Conte, che con il giocatore ha una linea aperta, conoscendolo per averlo allenato proprio sulla panchina dei Blues. La preferenza è chiara, Marotta e Ausilio stanno provando a rientrare in corsa su un obiettivo che oggi è più difficile da centrare rispetto a due settimane fa. Il motivo è chiaro: il Chelsea fino a ieri sera bloccava la cessione di Giroud, in assenza di un sostituto che avevano individuato in Dries Mertens. Se la situazione si sblocca, l’Inter è pronta a rituffarsi con decisione sul francese. E per il quale i Blues chiedono un indennizzo di 5 milioni di euro.

