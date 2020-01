Giroud-Inter distanza minima, la strada per la punta Ã¨ spianata – TS

Giroud-Inter distanza minima, la strada per la punta è spianata – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che l’Inter è ormai vicinissima a Giroud. La distanza tra domanda e offerta è minima, la strada sembra spianata.

TRATTATIVA SPIANATA – Manca solo l’ultimo gradino per l’Inter, quello che ‘misura’ un milione di euro. Questa è la distanza che separa i nerazzurri da Olivier Giroud, giocatore in scadenza con il Chelsea e messo nel mirino da tempo come rinforzo per il reparto d’attacco. Il francese infatti è un profilo con esperienza, che ha vinto e ha già avuto a che fare con Conte nella sua tappa londinese. In questo momento aspetta solo l’Inter, dove in attacco si sta liberando spazio con l’uscita di Politano. La strada è spianata.