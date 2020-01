Giroud-Inter, chiusura in arrivo! Un ultimo ostacolo da superare: i dettagli

Giroud torna prepotentemente in orbita Inter, pronta a chiudere l’affare con il Chelsea. Con la cessione di Politano e l’incedibilità di Llorente, la strada per il centravanti francese è in discesa ma con un ultimo ostacolo. Di seguito quanto rivelato dall’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport”

PRONTI A CHIUDERE – Olivier Giroud si avvicina finalmente all’Inter: “Domani Politano farà le visite con il Napoli (vedi articolo). Una volta ufficializzata la sua cessione l’Inter chiuderà per Giroud, salvo un improvviso ma a questo punto anche improbabile nuovo assalto a Llorente. L’ariete spagnolo infatti non è stato inserito nell’affare Politano perché ritenuto incedibile – o forse meglio dire non sostituibile vista la tempistica – dal club di Aurelio De Laurentiis. Così, dopo un corteggiamento lungo, Giroud e l’Inter sono pronti a dirsi sì”.

ULTIMO OSTACOLO – “Il francese non è certo un ripiego, ma l’evolversi delle trattative lo avevano portato negli ultimi giorni ad essere un’alternativa. Senza la cessione di Politano non si sarebbe potuto fare alcun acquisto in attacco e uno scambio di prestiti con Llorente avrebbe fatto risparmiare i soldi dell’indennizzo che l’Inter dovrà garantire al Chelsea per liberare Giroud. Ecco, questo oggi resta ancora l’ultimo ostacolo. I Blues sono partiti da una richiesta di 10 milioni ma è probabile che alla fine tutto si chiuderà a metà strada. Giroud e l’Inter sono invece d’accordo da tempo per un contratto di 30 mesi, fino al 30 giugno 2022″.

