Giroud, l’Inter chiude! Politano-Napoli, data delle visite mediche – Sky

Giroud diventerà il nuovo attaccante dell’Inter, dopo che Politano ha ormai chiuso con il Napoli. Gianluca Di Marzio, dopo le notizie del pomeriggio su Eriksen (vedi articolo), ha aperto “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport con altri aggiornamenti. Ecco le sue parole in merito.

TUTTO PRONTO – Gianluca Di Marzio annuncia che Olivier Giroud sarà nerazzurro. Per farlo tutto “grazie” a un’uscita: «C’è stata una telefonata tra i due Amministratori Delegati di Inter e Napoli, quindi Giuseppe Marotta e Andrea Chiavelli, per arrivare a un accordo ormai praticamente raggiunto per Matteo Politano al Napoli. Ballava ancora un piccolo bonus, alla fine l’accordo dovrebbe essere come cifre due milioni di euro di prestito per diciotto mesi, diciannove milioni di obbligo più due di bonus. Totale ventitré milioni, lunedì mattina da programma le visite mediche di Politano, che peraltro dovrebbe rifarle a Villa Stuart dove le aveva già fatte con la Roma. Vero che cambiano i medici delle due società, però è lo stesso posto. Come anticipato oggi non c’è Fernando Llorente nell’operazione. Il Napoli non è riuscito a prendere Andrea Petagna dalla SPAL, aveva provato nel pomeriggio ma non c’è riuscito e ha preferito tenere Llorente. L’Inter chiuderà per Giroud nelle prossime ore».